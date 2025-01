中国のAI企業・DeepSeekが2025年1月にリリースしたオープンソースモデル「DeepSeek R1」はAI業界に衝撃をもたらし、そのインパクトは株式市場をも揺るがしています。特に注目されているR1のコストパフォーマンスについて、IT系ニュースサイトのVentureBeatが掘り下げました。DeepSeek-R1’s bold bet on reinforcement learning: How it outpaced OpenAI at 3% of the cost | VentureBeathttps://venturebeat.com/ai/deepseek-r1s-