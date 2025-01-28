Êì¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¿Æ»Ò¶¦±é¡ª½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ç¸µ¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÆ£Íö(70)¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼︎‼︎¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö°ËÆ£Íö¡ÁOver the Moon¡Á¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ 2024-2025¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢Â¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¥¸¡¼