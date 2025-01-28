プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が28日、春季キャンプの地・宮崎での合同自主トレで報道陣の取材に応じ、新加入の田中将大投手の存在ついて語りました。この日、戸郷投手は田中投手とブルペンで約10分ほど会話。「普段の調整法や今までの経験を多少話したり、ジャイアンツの雰囲気だったりとか、10分ちょっとでしたけれど、いい会話になりました」と振り返りました。現在24歳の戸郷選手にとって田中選手は12歳上。日米通算200勝まで