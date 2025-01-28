岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）がガラリと雰囲気が変わった姿を公開し、話題を集めている。 【画像】“金髪ツンツンヘア”にイメチェンした岩田剛典（全3枚）／暗め茶髪だった岩田剛典／『CDTV』オフショット／【動画】サインムービー ■“金髪ツンツン”のワイルドヘアを披露した岩田剛典 岩田は1月27日放送の『CDTVライブ！ライブ！3時間SP』（TBS系）に出演し、色気たっぷりのラブソング「Phone Number」を