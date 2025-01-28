¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó¤ò2028Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¥Ç¥é¥Õ¥¨¥ó¥Æ»á¡Ê±¦¡Ë¡á27Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï27Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥Ç¥é¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò2028Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë