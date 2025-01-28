¡Ø¤¤¤­¤â¤Î¤À¤é¤±¤Î¤³¤È¤Ð¿Þ´Õ¡Ù¡ÊGakken¡¦2025Ç¯3·î3ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Í¤³¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡©¡Ø¤¤¤­¤â¤Î¤À¤é¤±¤Î¤³¤È¤Ð¿Þ´Õ¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß ¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤Î¸ì×Ã³Ø½¬¤ÎÂç¤­¤ÊÊÉ¡Ö¤³¤È¤ï¤¶¡¦½Ï¸ì¡¦´·ÍÑ¶ç¡×¡£°ìÅÙ¤Ë½¬¤¦¤³¤È¤Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¶½Ì£¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤È½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤¬ÄêÃå¤·¤Å¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£ ¡Ö¿Þ´Õ¤Ï¹¥¤­¤À¤±¤É¹ñ¸ì¤ÎÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ï¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤­¤â¤Î¤ÎÌ¾Á°¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ñ¸ì¤Î¸ì×Ã