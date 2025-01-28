6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、28日発売のファッション雑誌『CLASSY.』3月号（光文社）Special Edition版表紙に登場する。【表紙】アンニュイな表情が美しい…！通常版には藤井夏恋が登場！坂元裕二氏が脚本を務める映画『ファーストキス1ST KISS』に出演し、役者として存在感を放つ松村が今回は映画の内容“夫婦”にちなみ、愛する人へのプロポーズ姿をイメージしたポージングを披露する。インタビューでは、「人生