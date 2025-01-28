タレントの井上咲楽（25）が28日、東京・台東区の国立科学博物館で行われた特別展「古代DNA―日本人のきた道―」（3月15日〜6月15日まで）の報道発表会に登場した。【動画】井上咲楽、人生の転機は「ホリプロタレントスカウトキャラバン」モノマネを披露し…遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るわずかなDNAを解読し、人類の足跡をたどる古代DNA研究に焦点を当てた展覧会。日本各地の古人骨や考古資料、高精細の古人頭骨CG映