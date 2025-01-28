２８日に放送されたＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜、午前１０時２５分）では、中居正広氏と女性とのトラブルに端を発する一連の問題から２７日に行われたフジテレビの“やり直し会見”について報じた。午後４時に始まった会見は日付をまたいで午前２時２３分、所要約１０時間２３分で終了。１９１媒体、４３７人が参加した。コメンテーターとして出演の桜美林大学の西山守准教授は「第三者委員会が調査しなければ