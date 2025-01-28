タレントの井上咲楽（25）が28日、東京・台東区の国立科学博物館で行われた、特別展「古代DNA―日本人のきた道―」（3月15日〜6月15日まで）の報道発表会に登場した。この記事の写真を見る遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るわずかなDNAを解読し、人類の足跡をたどる古代のDNA研究に焦点を当てた展覧会。日本各地の古人骨や考古資料、高精細の古人頭骨CG映像などによって、最新の研究で見えてきた日本人のきた道と、集団の歴