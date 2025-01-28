■King & Princeが出演する『2025超級巨星紅白藝能大賞』はYouTubeで同時配信 【画像】王子様感溢れる白ファー衣装の永瀬廉＆高橋海人 King & Princeの公式X（旧Twitter）にて、“紅白”衣装を着用した永瀬廉と高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）の写真が公開された。 King & Princeは、旧正月の大晦日である1月28日に台湾で放送される『2025超級巨星紅白藝能大賞』に出演する。通称、台湾版紅白と言