■大きなぬいぐるみが重なる隣でちょこんと寝る愛猫ショットにも「かわいい！」の声が殺到 【動画＆写真】佐久間大介が寝ている愛猫と一緒に寝そべる動画など Snow Manの佐久間大介が個人X（旧Twitter）で、愛猫の動画＆写真を連投した。 まず佐久間は「愛が溢れすぎて抱きつきに行ったら、寝ぼけてて愛が爆発した、、、全力で愛す」というメッセージと共に動画をポスト。 体を丸めて寝ころんでいる愛猫の隣には、佐久間