お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが28日、都内で記者会見を開き、3月19日発売の4つの恋愛短篇をつづった『クロ恋。』（双葉社）で小説家デビューすることを発表した。クロちゃんといえば、22日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）で、リチに一世一代のプロポーズをしたものの、あえなく失敗。この日の会見は、初の公の場ということもあり、さながら“破局会見”となった。【写真】