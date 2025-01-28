泉谷しげる 泉谷しげるが、２月６日午後10時からNHK総合で放送される「SONGS」に12年ぶりに登場。これまで日本各地の被災地をめぐり、歌でエールを贈り続けてきた泉谷。阪神・淡路大震災から30年となる神戸で抱く思いとは。名曲「世代」、「イメージの詩」（吉田拓郎）テレビ初披露。【写真】「SONGS 泉谷しげる 〜魂の歌にこめたメッセージ〜」場面カット76歳の今も精力的にライブ活動を続けている泉谷しげるが、