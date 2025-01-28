º´µ×»Ô¤Î40Âå¤Î½÷À­¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì5200Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´µ×»Ô¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£µîÇ¯10·î²¼½Ü¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¡ÖÃ»´ü¼è°ú¤Ï¤¹¤°¤ËÍø±×¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¿®¡¢¤µ¤é¤ËÍø±×¤òÊ§¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¥µ¥¤¥È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×