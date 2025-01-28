¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï2·î4Æü¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È with ¥«¥é¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×(378±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È with ¥«¥é¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×(378±ß)Æ±¼Ò¤Ï2019Ç¯¤«¤é¸ÂÄê¤Î¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯ºÇ½é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È with ¥«¥é¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£¥³¥¯¿¼¤¯¥ß¥ë¥­¡¼¤Ê´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±£¤·Ì£¤ËÍÎ¼ò¤ò