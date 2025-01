ファミリーマートは2月4日、ハーゲンダッツ「メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ」(378円)を全国のファミリーマートで発売する。ハーゲンダッツ「メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ」(378円)同社は2019年から限定のハーゲンダッツ商品を発売している。2025年最初のフレーバーとして発売するのは、メルティーチョコレート with カラメルクラッシュ。コク深くミルキーな甘さがありつつも、隠し味に洋酒を