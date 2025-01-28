WÉÔÎÑ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥È¥ó¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥È¥ó¤È¡¢ºÊ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥ê¡¼¤Î¥»¥¯¥Ï¥éºÛÈ½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ªÎ¥º§¤·¤¿¥»¥ì¥Ö¤Î»ö¾ð¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼UsWeekly¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥¸¥ª¥·¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ë