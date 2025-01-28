【Fender Mexico 60th Anniversary Classic Player '50s Stratocaster（改）】（横浜市十面鬼ゴルゴス58歳）皆さんこんにちは。神の使いジミヘン様に、10代でノックアウトされた私は、ギターは抱いて鳴かせるものと教えられ、本日まで一片の曇りなく生きてまいりました。現在、スッケスケの赤いエロカスと、毎晩ねっとり営みに励んでいる男です。気が付けば早いもので、還暦を目前に。とはいえ人生の達観には程遠く、欲望は渦