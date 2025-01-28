尾崎亜美の作品を集めたコンピレーションCD『TWIN-SONGs〜尾崎亜美作品集』のリリースが3月26日に決定した。本作はCD2枚組で、ディスク1には1970年代後半から90年代初頭までに尾崎亜美が15人の女性シンガーに提供した楽曲のオリジナル音源を収録。ディスク2には尾崎亜美自身によるカバーを、ディスク1と同じ曲目、曲順で収録している。ディスク1の収録曲は、杏里「オリビアを聴きながら」をはじめ、松田聖子「天使のウインク」、高
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