サンワサプライ製品がAmazonスマイルセールで最大54％割引 サンワサプライは、Amazon.co.jpで1月31日に開始される「スマイルSALE」で、1714製品を最大54％割引で販売する。割引期間は、2月3日まで。実施中の先行セールでも割引価格で購入できる。 たとえば、オープンイヤー型のBluetoothヘッドセットは10％割引の4930円、Bluetooth対応でセットのマイクとのミキシング機能が利用できるワイヤレ