実業家の堀江貴文氏が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。芸能界を引退した中居正広さんの女性トラブルに関与を報じられたフジテレビの会見について言及した。堀江氏は、同局が嘉納修治会長、港浩一社長の辞任を発表したことについても持論を展開。フジサンケイグループ代表で、フジテレビ取締役相談役の日枝久氏についても話した。堀江氏は「日枝さんは相変わらずトカゲの尻尾切りをして幕引きしようとしてるわ