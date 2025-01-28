富裕層や準富裕層といえば、漠然と多くのお金を持っている人というイメージがあるでしょう。 本記事では、富裕層や準富裕層の定義を解説しつつ、資産形成の方法も合わせて紹介します。 富裕層や準富裕層とは？ 実のところ、富裕層という言葉に普遍的な定義は存在しません。なお、準富裕層においても同様です。そのため、富裕層や準富裕層と定義する基準はその時々で異なります。端的にいえば、発信者次第とい