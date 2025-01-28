¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥êー¥º½é¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢ー¥¹¡×¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¤ÇÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÈÇ¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£ ¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥í¥à¥ë¥¹¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ÇºÆ¥Öー¥à¡£½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥¢ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ï¥¬ー¡Ë¤¬¾è¤Ã¤¿±§ÃèÁ¥¤¬ÃÏµå¤ËÉÔ»þÃå¡£´ó¤»½¸¤á¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢Ì¤¤À