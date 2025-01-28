ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬28Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¡Ê24¡á¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼«¼ç¥È¥ì4ÅÙÌÜ¤ÎÅêµåÎý½¬¡£¥«¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ23µå¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤ËÄ´À°¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÎÁñ»Ê¡£1·³¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£¤Î´¶¤¸¤À¤È¡¢¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢2·î1Æü¤Î¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÊóÆ»¿Ø