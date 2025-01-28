158.93¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 157.33¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 156.7721Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 156.30°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 155.7710Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 155.54¸½ÃÍ 155.24°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 154.62¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 154.21¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 154.08°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 153.29°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 152.86200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 151.9