今年、発生から30年となった阪神・淡路大震災。死者6434人もの被害を出した震災の21年前、神戸での大地震のおそれを指摘した調査報告書を神戸市が発行していた。その題名は「神戸と地震」。発行は1974（昭和49）年だ。この研究に関わっていた地震学者、尾池和夫・京都大学名誉教授（８４）が、当時を語った。微小地震の発生場所が線上に並んでいる尾池氏は、当時、微小地震（発生頻度が高いものの人間が揺れを感じることはほとんど