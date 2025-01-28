乃木坂46・与田祐希の3rd写真集『ヨーダ』(2月12日発売 光文社 2,500円)の生配信限定特典ポスター絵柄第2弾が28日、公開された。与田祐希3rd写真集『ヨーダ』(光文社)撮影:細居幸次郎今回公開されたのは、31日22時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で行われる生配信限定の特典ポスターのカット。配信日31日の24時間限定で、写真集を予約すると、同絵柄の折り目なしB3ポスターが付いてくる。ポスターに採用され