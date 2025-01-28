新ICは2か所 その名称がついに決定国土交通省とNEXCO東日本は2025年1月24日、千葉県内で整備が進む圏央道（松尾横芝IC〜大栄JCT）について、新設される2か所のIC名称を発表しました。工事が進む圏央道千葉区間（画像：国土交通省）。圏央道は千葉・茨城・埼玉・東京・神奈川をぐるりと郊外でつなぐ、全300kmの環状高速道路です。【画像】えっ…!? これが圏央道「新IC」2か所の「最終決定した名称」です（30枚以上）ほぼ全通