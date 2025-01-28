ÀÐÀî¸©Æâ¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢30Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ­¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö¤­¤Î¤¦¤ÎÍÛµ¤¤«¤é°ìÊÑ¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¤Ç¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤ª¤è¤½5500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹30ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£