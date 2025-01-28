¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×I.O.I½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥Á¥ç¥ó¥Ï¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Î¼ê¥Á¥ç¥ó¥Ï¤Î°µ´¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµî¤ë1·î27Æü¡¢¥Á¥ç¥ó¥Ï¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤EP¡ØAlivio¡Ù¤Î3¡¢£´ÈÖÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¥Ï¤Ï¹õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç°ìÁØÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÈþËÆ¤òºÝÎ©¤¿¤¿¤»¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¥«¥ê¥¹¥ÞÀ­¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢