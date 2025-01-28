1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡¢ÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¹ë²ÚµÒÁ¥¡¦µðÂçÂ¤Á¥¡Ø¹Á¤Î¤ª»Å»ö¡Ù¥¦¥éµ»¥¹¥´µ»Á´Éô¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦No.1µÒÁ¥¡ªÈôÄ»?¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·µ»63Ï¢È¯¡×¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»?¡×¤ÎÁ´ËÆ¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡© ¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¡õÀ¤³¦¤ÎÁ¥¾è¤ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡ÈÌ¾¸Å²°¹Á¤Î¥Þ¥Þ¡É¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Â¿¿ô¡ª ¡ÖÈôÄ»?¡×¤ÎÌ¥ÎÏÁ´Ä¹241m¡¢µÒ¼¼¿ô436Éô²°¤Î¡ÖÈôÄ»?¡×¡£¥¯¥ë¡¼¥ºÀì