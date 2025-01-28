Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÍ½¹ð²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍËÌë8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè4²ó¡Ö¡Ø¿÷¡Ê¤Ò¤Ê¡Ë·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡Ê¤ï¤Ê¡Ë¡×¤¬1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤¿Âè5²ó¡ÖÄÕ(¤Ä¤¿)¤ËÅâ´Ý°ø²Ì¤ÎÌ¢(¤Ä¤ë)¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ö°Ê²¼¡Ö¡Ø¿÷·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ü¡Ö¡Ø¿÷·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡Ë¤Ï