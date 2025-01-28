2025Ç¯1·î27Æü¡¢À¤³¦Í­¿ô¤Î¾¦¶ÈÃÏ¶è¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎGINZA SIX¡Ê¶äºÂ¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÃæ¹ñÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²ÖÀ¾»Ò¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥·¥¹/Florasis¡Ë¡×¤Î³¤³°½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£GINZA SIX¤Ï¶äºÂºÇÂç¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÎÍ­Ì¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÅìÉôÞ¶¹¾¾Ê¤Î¾ÊÅÔ¡¦¹º½£È¯¤Î¡Ö²ÖÀ¾»Ò¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆGINZA SIX¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢¶äºÂ¥¨¥ê¥¢½é¤ÎÃæ¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÀ¾»Ò¤Î