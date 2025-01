ONE N' ONLYが、主演を務める映画 『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の主題歌「Map of The Mind」を2月12日(水)に配信リリースすることを発表した。「Map of The Mind」は、未完成の地図でも絆を頼りに未来へ進む力強さが詰まっており、挑戦と成長を励ましてくれるエールソング。クラシックサンプリングをベースにしたサウンドはとても希望的で新たな明日を迎える気持ちを表している。また、映画ではイントロ部分