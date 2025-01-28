２ちゃんねる創設者で実業家のひろゆき(西村博之)氏が28日、自身のＸ(旧ツイッター)を更新。元タレント・中居正広氏と女性とのトラブルと同局の対応が問題視されていることを受け、27日夕方から28日未明にかけて都内の同局で日付をまたいで行われた２度目の会見について私見を綴った。 【写真】10時間以上に及んだフジ会見一斉に挙手する報道陣 今月17日に同局で行われた最初の会見は主要な新聞社、テレビ局、ラジオ