27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ï10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¡¢28ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÂ³¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼­Ç¤¤·¤¿¹ÁÁ°¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿Í¸¢¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡Ö¿Í¸¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸í¤ê¡¢½÷À­¤Ø¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬»ê¤é¤º¡¢ÊüÁ÷¶È³¦¤Î¿®ÍÑ¼ºÄÆ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏËÁÆ¬¡¢²ÅÇ¼