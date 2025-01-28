¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±¶É¤Ë¤è¤ëÌó10»þ´ÖÈ¾¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢27Æü16»þ¤«¤éÍâ28Æü¤Î¿¼Ìë2»þÈ¾º¢¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤È½÷À­¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¾ÜÊó¡£¤½¤·¤Æ°ËÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤êÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬