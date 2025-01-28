ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤Ï29ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢ÃæÄÅ»Ô¤äÆüÅÄ»Ô¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ4¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÂçÀãÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï28ÆüÃë²á¤®¤«¤é¤¢¤¹ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾Éô¤ÈËÌÉô¤Î»³ÃÏ¤Ç¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡¢ÃæÄÅ»Ô¡¢ÆüÅÄ»Ô¡¢¶å½ÅÄ®¡¢¶ê¼îÄ®¤ËÂçÀãÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â