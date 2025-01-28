¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°Á´²ò·è¤Ç¤­¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥Ã¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¤¥Õ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥Ã¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¤¥Õ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥Ã¥°¥¹¥¯¡¼¥ë  ¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°Á´²ò·è¤Ç¤­¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥Ã¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¥é¥¤¥Õ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥Ã¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡ÖCAMPFIRE¡×