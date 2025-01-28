¸øÎ©¹â¹»Æþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤Î´ê½ñ¼õÉÕ¤¬1·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ°÷¤¬À¸ÅÌ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿´ê½ñ¤ò³Æ³Ø¹»¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ï28Æü¤«¤é°ìÀÆ¤ËÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´AÆüÄø¤Ê¤É¤Î´ê½ñ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁºòÇ¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÉáÄÌ²Ê¤Ç»Ö´êÇÜÎ¨¤¬1.3ÇÜ¤ÈºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¹âÃÎ¹ñºÝ¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢¼õÉÕ³«»Ï¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤éÂ³¡¹¤È¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ°÷¤¬À¸ÅÌ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿´ê½ñ¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AÆüÄø¤Ê¤É¤Î´ê½ñ¤Î¼õÉÕ¤Ï1·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç