ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤³êÁöÏ©¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬¡¢Åö½é¤Î1.5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÂåÂØ³êÁöÏ©»ö¶ÈÈñ¤¬Åö½é¤Î¡Ö1.5ÇÜÄ¶¡×¸«¹þ¤ß 145²¯±ß¢ª226²¯±ß¤Ë 2027Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»ÏÌÜ»Ø¤¹ ÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿³êÁöÏ©¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ä¶õ¹Á¤Î24»þ´Ö±¿ÍÑ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸½ºß¤Î³êÁöÏ©¤ÎÅìÂ¦¤Ë¿·¤·¤¯¡ÖÂåÂØ³êÁöÏ©¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÅÚÌÚ¤ä¸òÄÌ¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÉ¾²Á°Ñ°÷