¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬27Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤òÆ±¶É¤¬Ìó10»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅÁ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¸á¸å7»þ¤«¤é¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬´ØÅìÃÏ¶è¤Ç13.1¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£