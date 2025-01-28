App Storeの無料アプリランキングで1位となりAI業界で話題となっているDeepSeekが、「大規模な悪意のある攻撃」を受け、一時的に新規ユーザー登録を制限せざるを得ない状況に陥りました。DeepSeek hit with ‘large-scale’ cyber-attack after AI chatbot tops app stores | DeepSeek | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2025/jan/27/deepseek-cyberattack-aiDeepSeek hit with large-scale cyberattack, says
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