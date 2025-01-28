IoT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä³Ê°ÂSIM¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀµÄ¾¤ËÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀµÄ¾¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ë¤Æ¡¢iPhone¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀµÄ¾¥¹¥Þ¥Û¡ÖiPhone¤Î¹ØÆþ¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡×  ½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î8Æü¡Á2025Ç¯1·î11ÆüÂÐ¾Ý¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î10Âå°Ê²¼¡Á70Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷500Ì¾ IoT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä³Ê°ÂSIM¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀµÄ¾¤ËÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀµÄ¾¥¹¥Þ¥Û