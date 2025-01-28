Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï£²£·Æü¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥¢¥Ö¥É¥é¹ñ²¦¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ËÍ×µá¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤È¥¨¥¸¥×¥È¤âµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤È¥¢¥Ö¥É¥é¹ñ²¦¤Ï¥¬¥¶¤Ë¤ª¤±¤ëÄäÀï