David Shepardson[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ¢Ë®³¤»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¥½¥é°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¾å±¡¾¦¶È°Ñ°÷²ñ¤¬£²£¸Æü¤Ë³«¤¯¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥½¥é»á¤Ï¸øÄ°²ñ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë½ñÌÌ¤Ç¤Î¾Ú¸À¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ê¥Þ¤äÊÆ½£Á´°è¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç