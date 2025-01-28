¹­Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÎÂ­¾ì¤¬Êø¤ì¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï28ÆüÄ«¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£27Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆûÆü»Ô»ÔµÈÏÂ¤ÇÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¶¶¤Î¹©»ö¤Î¤¿¤á¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ä¤ê²¼¤²·¿¤ÎÂ­¾ì¤¬ÆÍÁ³¡¢ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â­¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­5¿Í¤¬¹â¤µ¤ª¤è¤½20¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢49ºÐ¤È26ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬½Å½ý¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡