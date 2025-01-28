1·î20Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¡£¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ç¤Ï¡¢»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¶¸¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®Àî´²Âç»á¤¬¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ÎÂç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤Î¥­¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¡£Â¾¡¢¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÈÇ®¶¸Åª»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¡É¡ö¡ö¡ö¡Ö¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤è¡×¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¥­¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À­¤Ï¸·½Å¤ËÃå¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¡¼¥È¤ÎÁ°¤ò¥Ð¥Ã¤È³«