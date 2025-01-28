USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.719.0510.429.22 1MO9.807.609.898.44 3MO9.737.209.858.18 6MO9.667.129.818.20 9MO9.707.139.868.33 1YR9.687.159.898.40 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.5111.148.15 1MO10.959.847.26