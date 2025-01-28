¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç¸òº¹ÅÀ¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¾Íî¤·¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Îµß½õ³èÆ°¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¾å¶õ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¸òº¹ÅÀ¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆ»Ï©´ÙË×¼ÖÎ¾¤¬Å¾Íî±¿Å¾¼ê¤Ïµß½Ð³èÆ°Ãæ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þÅú·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þÁ°¡¢È¬Ä¬»ÔÎÐÄ®¤Î¸©Æ»¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ±û°ìÃúÌÜ¡×¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ê¤ÎÄ¾·Â¤Ï¤ª¤è¤½5¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è